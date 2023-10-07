Как сэкономить на всех видах коммунальных услуг: только эффективные и проверенные лайфхаки

Как экономить на коммуналке

Оплата коммунальных услуг стала одной из самых больших статей в расходах каждого гражданина Украины. Каждый месяц людям приходится выделять значительные суммы на оплату за использованную электроэнергию, газ и воду.

Это особенно тяжело учитывая тот факт, что многие граждане не наблюдают роста своего дохода в течение последних нескольких лет из-за разных факторов, таких как война, инфляция и девальвация национальной валюты, пишет Styler.

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Итак, как можно сэкономить средства при оплате коммунальных услуг? Давайте рассмотрим некоторые полезные советы.

Как экономить на электроэнергии:

Используйте бытовую технику разумно. Избегайте запуска приборов, таких как бойлеры, стиральные машины, сушилки и кухонная электрическая техника, если это не является необходимостью. Многие современные устройства имеют экономичный режим работы, который можно использовать, например, короткий цикл стирки вместо длительной. Улучшите изоляцию вашего жилья. Важно утеплить окна и устранить щели в доме летом, чтобы зимой минимизировать использование отопительных систем. Следует рассмотреть альтернативные методы охлаждения помещений летом, чтобы избежать использования кондиционера. Проверьте состояние электрической проводки. Убедитесь, что все розетки, выключатели и провода исправны. Если обнаружены повреждения, замените дефектные детали. Замените лампы более экономичными. Установите "умные" лампы, которые включаются только при обнаружении движения в помещении. Это поможет эффективнее использовать свет в коридорах, у входной двери и в кладовых. Также не оставляйте устройства в розетках, если они не используются, поскольку даже в режиме ожидания они тратят небольшое количество электроэнергии. Всегда выключайте приборы из розеток, которые не используются регулярно, например, микроволновку, электроплиты, духовки, посудомоечные машины, чайник, кофейный аппарат и тостер. Для некоторых приборов можно установить автоматическое отключение, что поможет экономить энергию без постоянного наблюдения. Следите за потреблением электроэнергии. Используйте приобретенные навыки экономии электроэнергии, которые вы использовали во время пиков потребления электроэнергии осенью и зимой, чтобы продолжить уменьшать свои расходы.

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Как экономить на оплате за газ:

Если у вас дома есть только газовая плита, то потребление газа будет ограничено. Просто не включайте газ дольше, чем это необходимо, например, для нагрева воды или приготовления пищи. Если у вас есть газовый котел, который используется для отопления зимой и подогрева воды в другое время года, есть некоторые способы экономии: Используйте горячую воду только тогда, когда она действительно нужна.

Сократите время, потраченное на водные процедуры, например, прием душа.

Просмотрите способ мытья посуды, попробуйте использовать мойку для экономии воды.

Установите счетчик газа, если он еще не установлен, чтобы иметь возможность контролировать потребление.

Как экономить на потреблении воды:

Закручивайте кран во время выполнения ежедневных процедур, таких как чистка зубов и умывания. Можно также использовать стакан для полоскания рта, вместо того чтобы включить воду. Минимизируйте стирку и не используйте стиральную машину для небольшого количества белья или одежды. Обратите внимание на режим загрузки стиральной машины и пользуйтесь его максимальным объемом. Повторно используйте воду, используемую при мытье посуды. Попытайтесь загрузить посудомоечную машину на полную емкость и выключайте ее только после этого, чтобы эффективно использовать воду. Замените обычную ванну на короткий душ и установите насадки душа с экономичным расходом воды. Регулярно проверяйте, нет ли протечек в сантехнике. Иногда небольшие утечки могут тратить значительное количество воды. Уменьшите давление воды в кранах, если это возможно, например, на кухне или в ванной, где требуется меньше воды.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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