Как сэкономить сотни гривен на платежках за свет: лайфхак с потреблением электроэнергии

В Украине выросли тарифы на электроэнергию, но это не влияет на раздельный тариф на дневное и ночное время. Важно знать, что даже при таких условиях есть возможность сэкономить. Эта новость стала известна благодаря сюжету одного из украинских телеканалов.

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Согласно условиям раздельного тарифа, стоимость киловатт-часа в дневное время, с 7:00 до 23:00, составляет 2,64 грн., а в ночное время, с 23:00 до 7:00, она снижается вдвое и составляет 1 ,32 грн.

Перенос использования энергоемких приборов на ночное время поможет разгрузить энергосистему во время пиковых часов и значительно снизить коммунальные расходы.

"Умная" бытовая техника, которая имеет функцию отложенного старта, например стиральная машина или бойлер, позволяет перенести их работу на ночное время. Кроме того, система "умный дом" может автоматически управлять использованием электричества в доме.

Простое использование электроэнергии ночью для уменьшения нагрузки на семейный бюджет недостаточно. Для этого требуется специальный двухзонный счетчик, считающий потребление по соответствующему тарифу.

Стоимость такого счетчика составляет от 1500 до 3000 гривен, но может окупиться в течение года.

Важно отметить, что установка и настройка двухзонного счетчика, а также его параметризация бесплатны. За это отвечает облэнерго.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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