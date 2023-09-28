Как сэкономить время, готовя макароны с помощью зубочистки

После окончания варки макарон нужно вылить воду, в которой они готовились. Для этого обычно используется дуршлаг, но что делать, если у вас его нет под рукой?

Читайте также: Когда нужно солить воду на макароны

Обычная зубочистка может спасти ситуацию. Зубочистка делает процесс гораздо более удобным и сэкономит ваше время, пишет "Белновости". Вот как это сделать:

Вставьте деревянную зубочистку между кастрюлей и крышкой. Таким образом, образуется щель, величина которой будет достаточной для слияния отвара с макаронами без проблем. Главное – надежно закрепить зубочистку, чтобы она не упала в кастрюлю или не отпала в раковину.

Этот лайфхак полезно использовать даже в тех случаях, когда у вас есть дуршлаг. Дело в том, что использование зубочистки позволяет сэкономить время и усилия, поскольку вам не нужно перекладывать макароны в другую посуду с отверстиями и затем снова возвращать их обратно.

Раньше мы писали о том, как приготовить жареные макароны – это быстрое, простое и вкусное блюдо, которое стало популярным по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!