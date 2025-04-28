Как семьям с низким доходом получить дополнительные выплаты: ответ Минсоцполитики

Украинские семьи с низким уровнем дохода могут оформить государственную помощь, которая будет выплачиваться в течение шести месяцев. Кабинет министров Украины обнародовал пошаговую инструкцию по получению этой финансовой поддержки.

Выплаты рассчитаны на покрытие разницы между реальными доходами и необходимыми расходами. Рассмотрение поданной заявки будет продолжаться до 10 календарных дней, говорится в разъяснительном видео правительства. Об этом пишет meta.ua.

Подать заявление можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов, или отправить документы по электронной почте непосредственно в органы соцзащиты.

Для оформления помощи необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

декларацию о доходах и имущественном положении;

справку о доходах (если эти данные отсутствуют в реестрах налоговой службы или Пенсионного фонда).

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Справка должна быть выдана не раньше, чем за последние шесть месяцев. При необходимости также могут запросить удостоверение участника боевых действий для военнослужащих или членов их семей.

В 2025 году суммы пособия будут выглядеть так:

4 634 грн на ребенка от 6 до 19 лет;

3716 грн на ребенка до 6 лет;

1816 грн для трудоспособных лиц;

2361 грн для нетрудоспособных граждан.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на соцпенсию и с какого возраста ее назначают.

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