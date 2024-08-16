Как сказать на украинском 'мнительный': Авраменко назвал правильные варианты

В русском языке словом "мнительный" называют людей, которые во всем видят опасность для себя и сосредоточены на неприятностях. Таким словом называют также недоверчивых и подозрительных людей.

Онлайн переводчики предлагают только один вариант украинского соответствия слову "мнительный" – это "недовірливий". Известный языковед Александр Авраменко рассказал, как это слово правильно перевести на украинский язык.

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По словам Авраменко, вместо "мнительного" уместнее использовать слова "помисливий" или "самовразливий". Эти слова точнее передают значение человека, постоянно чувствующего тревогу и беспокойство.

Александр Авраменко призывает украинцев быть внимательными к своему языку и стремиться к его обогащению. Использование точных и красивых украинских слов делает наш язык богаче и выразительнее.

Напомним, ранее языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко в своем экспресс-уроке объяснил, как в украинском языке правильно желать удачи и заверил, что это слово – не калька из русского.

Еще раньше языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".

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