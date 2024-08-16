Як сказати українською 'мнительный': Авраменко назвав правильні варіанти

У російській мові словом "мнительный" називають людей, що у всьому бачать небезпеку для себе та зосереджені на неприємності. Таким словом називають також недовірливих людей та підозрілих.

Онлайн перекладачі пропонують лише один варіант українського відповідника слову "мнительный" – це "недовірливий". Відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів, як це слово правильно перекласти на українську мову.

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За словами Авраменка, замість "мнительного" доречніше використовувати слова "помисливий" або "самовразливий". Ці слова точніше передають значення людини, яка постійно відчуває тривогу та занепокоєння.

Олександр Авраменко закликає українців бути уважними до своєї мови та прагнути її збагачувати. Використання точних і красивих українських слів робить нашу мову багатшою і виразнішою.

Нагадаємо, раніше мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці пояснив, як в українській мові правильно бажати удачі й запевнив, що це слово - не калька з російської.

Ще раніше мовознавець пояснив, чому не можна говорити "велике дякую".

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