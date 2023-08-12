Как скрыть истории с главного экрана Telegram: инструкция

Telegram – это не только мессенджер, но и платформа с различными возможностями. Однако не всегда все нововведения отвечают нашим потребностям и режиму работы.

К примеру, новая функция историй может стать источником отвлечения от рабочих задач. Если вы хотите отключить эту функцию или настроить другие параметры, следуйте инструкциям, которыми поделились в издании УНИАН.

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Управляйте видом мессенджера

Если истории в Telegram мешают вам, а вы не хотите тратить время на отвлечение, вы можете скрыть их. Несмотря на то, что вы не сможете полностью отключить функцию, вы можете сделать эту часть интерфейса менее заметной. Чтобы это сделать:

Удерживайте палец на кружочке с историей. Выберите "Скрыть истории". Повторите это действие для всех историй, которые вы хотите отключить.

После этого истории будут автоматически архивироваться, сохраняя чаты в общей ленте. Интерфейс мессенджера станет похож на тот, который вам знаком до обновления.

Настройте уведомления

Также можно изменить настройки уведомлений, чтобы минимизировать отвлечение:

Зайдите в "Настройки" вашей учетной записи. Выберите "Уведомления и звуки". Найдите раздел "Истории". Отключите опцию "Всегда извещать".

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