Как слить воду из стиральной машины, если вдруг отключили свет или возникла поломка: советы экспертов

Если при выключении света прекратилась работа стиральной машины, можно подождать до возобновления электроснабжения или попытаться самостоятельно спустить воду.

Об этом пишет radiotrek.

Как это можно сделать?

Некоторые модели машин имеют режим спуска, но он может быть неэффективным, если дома отсутствует свет.

Чтобы спустить воду, можно использовать фильтр, обычно расположенный в нижней части стиральной машины.

Для этого нужно повернуть ручку фильтра и слегка наклонить машину, предварительно поставив под фильтр емкость для воды.

Читайте: Никогда так не делайте: Топ 3 лайфхаков из интернета, которые могут сломать вашу стиральную машину (видео)

Даже если электроснабжение отсутствует, эти действия лучше выполнять после отключения машины от сети.

В некоторых моделях рядом с фильтром есть шланг для экстренного вывода воды. Также можно попытаться выпустить воду через шланг, вытащив его из канализации.

При этом шланг следует расположить ниже уровня бака и подложить поддон. Но этот способ может подойти не для всех моделей стиральных машин.

Напомним, мы уже писать, сколько стирального порошка сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!