Как снять похмелье народными средствами: советы
Похмелье – это комплекс симптомов, возникающих на следующий день после употребления избыточного количества алкоголя. К ним относятся головная боль, тошнота, рвота, сухость во рту, обезвоживание, раздражительность, слабость.
UAportal расскажет, как быстро избавиться от этого неприятного состояния после веселой ночи. Похмелье возникает в результате отравления организма продуктами распада алкоголя. Алкоголь превращается в печени в ацетальдегид, являющийся очень токсичным веществом. Ацетальдегид вызывает головную боль, тошноту и рвоту.
Также алкоголь вызывает обезвоживание, поскольку оказывает мочегонный эффект. Обезвоживание усугубляет симптомы похмелья.
Чтобы избавиться от похмелья, необходимо:
Пить много жидкости
Это поможет вывести из организма токсины и восстановить водно-электролитный баланс. Лучше пить минеральную воду без газа или фруктовые соки.
Принимать сорбенты
Сорбенты помогают вывести из организма токсины. К ним относятся активированные угли, энтеросгель, полисорбат.
Есть легкую пищу
Лучше есть каши, супы, фрукты, овощи.
Принимать обезболивающее
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Если головная боль сильна, можно принять обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол.
Помимо лекарства, от похмелья можно использовать и народные средства. К ним относятся:
- Чай с мятой. Мята помогает при тошноте и рвоте.
- Корица. Она также помогает при тошноте.
- Рассол. Он помогает восстановить водно-электролитный баланс.
- Фруктовые соки. Они содержат фруктозу, помогающую вывести токсины из организма.
- Бульон. Он помогает восстановить силы и витамины.
Чтобы избежать похмелья, необходимо:
- Не перепивать. Лучше выпить меньше, но насладиться компанией.
- Пить много жидкости. Это поможет предотвратить обезвоживание.
- Есть перед тем, как пить алкоголь. Это поможет замедлить всасывание алкоголя в кровь.
- Не смешивать разные алкогольные напитки. Это может усугубить симптомы похмелья.
Напомним, мы рассказали, какие популярные народные методы лечения неэффективны или могут ухудшить здоровье.
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