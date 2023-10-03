Как снять похмелье народными средствами: советы

Похмелье – это комплекс симптомов, возникающих на следующий день после употребления избыточного количества алкоголя. К ним относятся головная боль, тошнота, рвота, сухость во рту, обезвоживание, раздражительность, слабость.

UAportal расскажет, как быстро избавиться от этого неприятного состояния после веселой ночи. Похмелье возникает в результате отравления организма продуктами распада алкоголя. Алкоголь превращается в печени в ацетальдегид, являющийся очень токсичным веществом. Ацетальдегид вызывает головную боль, тошноту и рвоту.

Также алкоголь вызывает обезвоживание, поскольку оказывает мочегонный эффект. Обезвоживание усугубляет симптомы похмелья.

Чтобы избавиться от похмелья, необходимо:

Пить много жидкости

Это поможет вывести из организма токсины и восстановить водно-электролитный баланс. Лучше пить минеральную воду без газа или фруктовые соки.

Принимать сорбенты

Сорбенты помогают вывести из организма токсины. К ним относятся активированные угли, энтеросгель, полисорбат.

Есть легкую пищу

Лучше есть каши, супы, фрукты, овощи.

Принимать обезболивающее

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Если головная боль сильна, можно принять обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол.

Помимо лекарства, от похмелья можно использовать и народные средства. К ним относятся:

Чай с мятой. Мята помогает при тошноте и рвоте.

Корица. Она также помогает при тошноте.

Рассол. Он помогает восстановить водно-электролитный баланс.

Фруктовые соки. Они содержат фруктозу, помогающую вывести токсины из организма.

Бульон. Он помогает восстановить силы и витамины.

Чтобы избежать похмелья, необходимо:

Не перепивать. Лучше выпить меньше, но насладиться компанией.

Пить много жидкости. Это поможет предотвратить обезвоживание.

Есть перед тем, как пить алкоголь. Это поможет замедлить всасывание алкоголя в кровь.

Не смешивать разные алкогольные напитки. Это может усугубить симптомы похмелья.

Напомним, мы рассказали, какие популярные народные методы лечения неэффективны или могут ухудшить здоровье.

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