Как сохранить холод в холодильнике при длительных отключениях света
Плановые или аварийные отключения электроэнергии – это неприятность, которая может повлиять на состояние продуктов, хранящихся в холодильнике. Хотя он в течение некоторого времени держит холод, но если света нет долго, холодильник теряет свои охлаждающие свойства. Об этом пишет 24 tv.ua
Сколько продержит холодильник без электричества?
Это зависит от нескольких факторов:
- Производитель: Холодильники от Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG, оснащенные современными технологиями энергосбережения, могут продержаться без света до 10 часов, а морозильник – до 36 часов.
- У старых холодильников от малоизвестных брендов качество теплоизоляции и уплотнителей дверей может быть хуже, поэтому они теряют холод быстрее.
- Размер: Маленькие холодильники продержатся без электричества меньше, чем большие.
- Количество продуктов: Заполненный холодильник сохраняет холод дольше полупустого.
- Место установки: Холодильник, установленный в жарком месте, например у плиты или с окнами на юг, теряет холод быстрее.
Как сохранить холод в холодильнике без электричества:
- Не открывайте дверь часто: Чем реже вы открываете дверь, тем меньше теплого воздуха попадет внутрь.
- Снизьте температуру: Заранее, узнав об отключении света, установите более низкий температурный режим в камерах.
- Используйте лед: Заморозьте раньше времени несколько бутылок с водой и при отключении света поставьте их в холодильник. Это поможет снизить температуру.
- Храните продукты плотно: Заполните холодильник продуктами максимально плотно, чтобы уменьшить свободное пространство.
- Накройте продукты: накройте продукты пищевой пленкой или пакетами, чтобы замедлить их порчу.
- Используйте термосумки Если вы ожидаете длительного отключения света, некоторые продукты можно перенести в термосумки с хладагентом.
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