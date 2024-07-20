Як зберегти холод у холодильнику при тривалих вимкненнях світла

Планові або аварійні відключення електроенергії – це неприємність, яка може значно вплинути на стан продуктів, що зберігаються в холодильнику. Хоча він протягом деякого часу й тримає холод, але якщо світла немає довго, холодильник втрачає свої охолоджувальні властивості. Про це пише 24 tv.ua

Скільки протримає холодильник без електрики?

Це залежить від кількох факторів:

Виробник: Холодильники від Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG, які оснащені сучасними технологіями енергозбереження, можуть протриматися без світла до 10 годин, а морозилка – до 36 годин.

Холодильники від Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG, які оснащені сучасними технологіями енергозбереження, можуть протриматися без світла до 10 годин, а морозилка – до 36 годин. Якість: У старих холодильників від маловідомих брендів якість теплоізоляції та ущільнювачів дверей може бути гіршою, тому вони втрачають холод швидше.

Розмір: Маленькі холодильники протримаються без електрики менше, ніж великі.

Маленькі холодильники протримаються без електрики менше, ніж великі. Кількість продуктів: Заповнений холодильник зберігає холод довше, ніж напівпорожній.

Заповнений холодильник зберігає холод довше, ніж напівпорожній. Місце встановлення: Холодильник, встановлений у спекотному місці, наприклад, біля плити або з вікнами на південь, втрачає холод швидше.

Як зберегти холод в холодильнику без електрики:

Не відкривайте двері часто: Чим рідше ви відкриваєте двері, тим менше теплого повітря потрапить всередину.

Знизьте температуру: Заздалегідь, дізнавшись про відключення світла, встановіть нижчий температурний режим в камерах.

Заздалегідь, дізнавшись про відключення світла, встановіть нижчий температурний режим в камерах. Використовуйте лід: Заморозьте завчасно кілька пляшок з водою і під час відключення світла поставте їх в холодильник. Це допоможе знизити температуру.

Заморозьте завчасно кілька пляшок з водою і під час відключення світла поставте їх в холодильник. Це допоможе знизити температуру. Зберігайте продукти щільно: Заповніть холодильник продуктами максимально щільно, щоб зменшити вільний простір.

Заповніть холодильник продуктами максимально щільно, щоб зменшити вільний простір. Накрийте продукти: Накрийте продукти харчовою плівкою або пакетами, щоб уповільнити їх псування.

Накрийте продукти харчовою плівкою або пакетами, щоб уповільнити їх псування. Використовуйте термосумки: Якщо ви очікуєте тривалого відключення світла, деякі продукти можна перенести в термосумки з холодоагентом.

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