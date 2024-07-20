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Как сохранить холод в холодильнике при длительных отключениях света

Цихоцкая Мария

Как сохранить холод в холодильнике при длительных отключениях света
Если света нет долго, холодильник теряет свои охлаждающие свойства.

Плановые или аварийные отключения электроэнергии – это неприятность, которая может повлиять на состояние продуктов, хранящихся в холодильнике. Хотя он в течение некоторого времени держит холод, но если света нет долго, холодильник теряет свои охлаждающие свойства. Об этом пишет 24 tv.ua

Сколько продержит холодильник без электричества?

Это зависит от нескольких факторов:

  • Производитель: Холодильники от Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG, оснащенные современными технологиями энергосбережения, могут продержаться без света до 10 часов, а морозильник – до 36 часов.
  • У старых холодильников от малоизвестных брендов качество теплоизоляции и уплотнителей дверей может быть хуже, поэтому они теряют холод быстрее.
  • Размер: Маленькие холодильники продержатся без электричества меньше, чем большие.
  • Количество продуктов: Заполненный холодильник сохраняет холод дольше полупустого.
  • Место установки: Холодильник, установленный в жарком месте, например у плиты или с окнами на юг, теряет холод быстрее.

Как сохранить холод в холодильнике без электричества:

  • Не открывайте дверь часто: Чем реже вы открываете дверь, тем меньше теплого воздуха попадет внутрь.
  • Снизьте температуру: Заранее, узнав об отключении света, установите более низкий температурный режим в камерах.
  • Используйте лед: Заморозьте раньше времени несколько бутылок с водой и при отключении света поставьте их в холодильник. Это поможет снизить температуру.
  • Храните продукты плотно: Заполните холодильник продуктами максимально плотно, чтобы уменьшить свободное пространство.
  • Накройте продукты: накройте продукты пищевой пленкой или пакетами, чтобы замедлить их порчу.
  • Используйте термосумки Если вы ожидаете длительного отключения света, некоторые продукты можно перенести в термосумки с хладагентом.

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