Как сохранить холод в холодильнике при длительных отключениях света

Плановые или аварийные отключения электроэнергии – это неприятность, которая может повлиять на состояние продуктов, хранящихся в холодильнике. Хотя он в течение некоторого времени держит холод, но если света нет долго, холодильник теряет свои охлаждающие свойства. Об этом пишет 24 tv.ua

Сколько продержит холодильник без электричества?

Это зависит от нескольких факторов:

Производитель: Холодильники от Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG, оснащенные современными технологиями энергосбережения, могут продержаться без света до 10 часов, а морозильник – до 36 часов.

Холодильники от Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG, оснащенные современными технологиями энергосбережения, могут продержаться без света до 10 часов, а морозильник – до 36 часов. У старых холодильников от малоизвестных брендов качество теплоизоляции и уплотнителей дверей может быть хуже, поэтому они теряют холод быстрее.

Размер: Маленькие холодильники продержатся без электричества меньше, чем большие.

Маленькие холодильники продержатся без электричества меньше, чем большие. Количество продуктов: Заполненный холодильник сохраняет холод дольше полупустого.

Заполненный холодильник сохраняет холод дольше полупустого. Место установки: Холодильник, установленный в жарком месте, например у плиты или с окнами на юг, теряет холод быстрее.

Как сохранить холод в холодильнике без электричества:

Не открывайте дверь часто: Чем реже вы открываете дверь, тем меньше теплого воздуха попадет внутрь.

Снизьте температуру: Заранее, узнав об отключении света, установите более низкий температурный режим в камерах.

Заранее, узнав об отключении света, установите более низкий температурный режим в камерах. Используйте лед: Заморозьте раньше времени несколько бутылок с водой и при отключении света поставьте их в холодильник. Это поможет снизить температуру.

Заморозьте раньше времени несколько бутылок с водой и при отключении света поставьте их в холодильник. Это поможет снизить температуру. Храните продукты плотно: Заполните холодильник продуктами максимально плотно, чтобы уменьшить свободное пространство.

Заполните холодильник продуктами максимально плотно, чтобы уменьшить свободное пространство. Накройте продукты: накройте продукты пищевой пленкой или пакетами, чтобы замедлить их порчу.

накройте продукты пищевой пленкой или пакетами, чтобы замедлить их порчу. Используйте термосумки Если вы ожидаете длительного отключения света, некоторые продукты можно перенести в термосумки с хладагентом.

Читайте также, как правильно заряжать гаджеты в холод, чтобы не навредить аккумулятору.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!