Как сохранить тепло в доме и сэкономить на отоплении: советы от КГГА

Как сохранить тепло в помещении и сэкономить на отоплении

Для обеспечения комфортной температуры в квартире и уменьшения расхода на отопление можно установить систему, которая будет рационально распределять теплоноситель.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА (Киевской городской государственной администрации) Петр Пантелеев во время интервью на радиостанции "КиевFM".

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Автоматика запускает систему следующим образом: сначала тепло распределяется сверху вниз, а затем наоборот – снизу вверх. Это позволяет обеспечить равномерный обогрев всего дома.

По словам Петра Пантелеева, замерзание первых этажей довольно распространенным явлением в Киеве.

"Если речь идет об экономии тепла и поддержании теплового баланса в доме, то рекомендуется установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП). К нему можно подключить автоматическую систему, которая будет регулировать потребление тепла в вашем доме в зависимости от погодных условий. Важно отметить, что установить систему балансировки тепла можно только в том случае, если уже есть функционирующий тепловой пункт", – пояснил он.

Пантелеев также добавил, что установка ИТР поможет снизить затраты на отопление. Поэтому уже многие дома в Киеве воспользовались возможностью установить ИТР с участием в городской программе энергоэффективных проектов "70/30". К этой программе можно подключиться даже без создания объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

В Киеве функционирует две программы, одна из которых направлена на жилые дома, где нет ОСМД или ЖСК. Эта программа помогает выполнить энергоэффективные мероприятия и уменьшить стоимость коммунальных услуг через совместное финансирование: 30% вклад осуществляют жители, а остальные 70% - городской бюджет.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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