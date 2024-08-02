Как спасти холодильник от резкого прыжка в сети
Частые отключения света и нестабильное напряжение в сети – к сожалению, сегодняшние реалии для многих украинцев. Чтобы защитить свой холодильник от поломок, следует принять дополнительные меры. Об этом пишет УНИАН.
Почему холодильник нуждается в защите?
Перепады напряжения могут привести к:
- Выход из строя компрессора: Это самая дорогая деталь холодильника.
- Повреждение электроники: Это может привести к неправильной работе холодильника или его полному выходу из строя.
- Размораживание продуктов: Отсутствие электроэнергии может привести к повреждению продуктов.
Читайте также: В Украине введут новый тариф для потребителей, использующих более 100 киловатт в месяц
Как защитить холодильник:
- Реле напряжения: Самый простой и бюджетный вариант. Он выключает холодильник при значительных перепадах напряжения. Подходит, если отключения бывают нечасто.
- Стабилизатор напряжения: Корректировка напряжения, обеспечивая стабильную работу холодильника. Подходит для регионов с частой нестабильностью в сети.
- ИБП (источник бесперебойного питания): Самый дорогой, но и самый надежный вариант. Обеспечивает бесперебойную работу холодильника даже при продолжительных отключениях света.
Что еще можно сделать:
- Отключайте холодильник во время длительных отключений света. Это поможет избежать перегрева компрессора.
- Не открывайте дверцу холодильника часто. Каждое открывание дверцы повышает температуру внутри.
- Используйте термопакеты или аккумуляторы холода. Они помогут сохранить продукты свежими подольше.
Напомним, мы уже писали, какие категории украинцев могут потерять субсидию и почему.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!