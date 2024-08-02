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Как спасти холодильник от резкого прыжка в сети

Цихоцкая Мария

Как спасти холодильник от резкого прыжка в сети
Чтобы защитить свой холодильник от поломок, следует принять дополнительные меры

Частые отключения света и нестабильное напряжение в сети – к сожалению, сегодняшние реалии для многих украинцев. Чтобы защитить свой холодильник от поломок, следует принять дополнительные меры. Об этом пишет УНИАН.

Почему холодильник нуждается в защите?

Перепады напряжения могут привести к:

  • Выход из строя компрессора: Это самая дорогая деталь холодильника.
  • Повреждение электроники: Это может привести к неправильной работе холодильника или его полному выходу из строя.
  • Размораживание продуктов: Отсутствие электроэнергии может привести к повреждению продуктов.

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Как защитить холодильник:

  1. Реле напряжения: Самый простой и бюджетный вариант. Он выключает холодильник при значительных перепадах напряжения. Подходит, если отключения бывают нечасто.
  2. Стабилизатор напряжения: Корректировка напряжения, обеспечивая стабильную работу холодильника. Подходит для регионов с частой нестабильностью в сети.
  3. ИБП (источник бесперебойного питания): Самый дорогой, но и самый надежный вариант. Обеспечивает бесперебойную работу холодильника даже при продолжительных отключениях света.

Что еще можно сделать:

  • Отключайте холодильник во время длительных отключений света. Это поможет избежать перегрева компрессора.
  • Не открывайте дверцу холодильника часто. Каждое открывание дверцы повышает температуру внутри.
  • Используйте термопакеты или аккумуляторы холода. Они помогут сохранить продукты свежими подольше.

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