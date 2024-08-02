Як врятувати холодильник від різкого стрибка в мережі

Часті відключення світла та нестабільна напруга в мережі – на жаль, реалії сьогодення для багатьох українців. Аби захистити свій холодильник від поломок, варто вжити додаткових заходів. Про це пише УНІАН.

Чому холодильник потребує захисту?

Перепади напруги можуть призвести до:

Виходу з ладу компресора: Це найдорожча деталь холодильника.

Це найдорожча деталь холодильника. Пошкодження електроніки: Це може призвести до неправильної роботи холодильника або його повного виходу з ладу.

Це може призвести до неправильної роботи холодильника або його повного виходу з ладу. Розморожування продуктів: Відсутність електроенергії може призвести до псування продуктів.

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Як захистити холодильник:

Реле напруги: Найпростіший і бюджетний варіант. Він відключає холодильник при значних перепадах напруги. Підходить, якщо відключення бувають нечасто. Стабілізатор напруги: Коригує напругу, забезпечуючи стабільну роботу холодильника. Підходить для регіонів з частою нестабільністю в мережі. ДБЖ (джерело безперебійного живлення): Найдорожчий, але й найнадійніший варіант. Забезпечує безперебійну роботу холодильника навіть при тривалих відключеннях світла.

Що ще можна зробити:

Відключайте холодильник під час тривалих відключень світла. Це допоможе уникнути перегріву компресора.

Це допоможе уникнути перегріву компресора. Не відкривайте дверцята холодильника часто. Кожне відкривання дверцят підвищує температуру всередині.

Кожне відкривання дверцят підвищує температуру всередині. Використовуйте термопакети або акумулятори холоду. Вони допоможуть зберегти продукти свіжими довше.

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