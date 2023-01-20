Как спасти пересоленный суп: проверенные советы от профессионалов

Если вы случайно пересолили суп – не стоит сильно расстраиваться, ведь еду можно легко вернуть обычный вкус. Никто из домашних даже не заподозрит, что на кухне что-то пошло не по плану. Мы собрали самые популярные лайфхаки поваров, которые помогут спасти суп, а также выяснили, как не допустить этой ошибки при готовке.

Разбавьте блюдо

Кипяченая вода. Ее добавляют в пропорции чуть больше трети общего объема. Затем суп доводят до кипения. В конце приготовления блюдо слегка приправляют специями, чтобы усилить его вкус и аромат.

Бульон. В суп можно добавлять овощной, мясной или рыбный – в зависимости от блюда. Есть хозяйки, специально замораживающие порции бульона, чтобы потом использовать в подобных ситуациях.

Еще спасти блюдо, слишком щедро сдобренное приправой, поможет такой же суп, но без соли. Сварите дополнительную порцию, не подсаливая, затем смешайте. Этот способ позволит вернуть нужный вкус даже борщу, для которого так важна насыщенность и густота.

Используйте продукты, впитывающие соль

Опытная хозяйка, пересолившая суп, быстро решает проблему с помощью волшебных продуктов. Главный среди них – картофель. Когда он варится, то впитывает лишнюю соль, таким образом делая пищу более пресной.

Очистите и положите в кастрюлю картофель, проварите 10 минут и уберите. Чем картофель больше, тем больше вберет в себе излишков соли.

Аналогично картофелю работает и лук. Головку нужно очистить и полностью опустить в бульон на 7 – 10 минут суп быстро станет менее соленым.

Лишнюю соль хорошо устраняют крупы – особенно рис – и макаронные изделия. Если варите суп с такими ингредиентами и он не очень густой, просто добавляйте их по мере надобности. Если менять консистенцию блюда нельзя, положите 2-3 ложки крупы в марлю и опустите на 5-10 минут, затем извлеките.

Вы также можете использовать следующие продукты, но добавляйте их с осторожностью:

Сырое яйцо. Подходит для рыбных, куриных и овощных бульонов.

Мука. Можно добавлять к супам-пюре.

Хлебная мякоть. Его кладут в ткань, после варки удаляют из супа и выбрасывают. Будьте более осторожны, поскольку хлеб быстро размягчается и может испортить вкус супа.

Замаскируйте соль

Это отличный способ, если хозяйка пересолила суп. Потребуются ингредиенты с сильным вкусом, которые перекроют яркий соленый вкус супа. Можно использовать:

1 – 2 чайные ложки сахара

2 – 3 г лимонной кислоты

1 – 2 чайные ложки лимонного сока

1 – 2 чайные ложки яблочного уксуса

2 – 3 чайные ложки сухого белого вина

Сделать суп менее соленым способно и десертное вино, но оно внесет в блюдо сладость, которая не всегда уместна.

Спасти суп может свежая или сухая зелень. Она оттеняет аромат и делает пересол менее броским. В рассольник, гречишный и фасоляный суп уместно добавить томатную пасту или помидорный сок. Исправить вкус слишком соленого молочного или грибного супа, включая пюре, способное молоко со сметаной.

Компонент, которым вы хотите удалить из блюда лишнюю соль, нужно постепенно вводить, проверяя вкус.

Как не пересолить суп

Добавьте соль в конце варки. Холодная жидкость при кипении улетучивается, поэтому блюдо становится более соленым и густым.

Добавьте соль по частям при вводе новых ингредиентов.

Не солите суп, если в нем варится копченая грудка, консервы, творог и другие компоненты с насыщенным вкусом.

Консервированную фасоль или горошек промойте проточной водой перед добавлением супа. Это поможет снизить соленость.

Вместо готовых приправ в пакетиках берите свежую зелень и пряности по отдельности. Внимательно читайте состав специй – в миксах уже может быть соль.

Лучше готовить недосоленную еду, ведь вкусы у всех разные. Пусть домочадцы сами подсаливают себе суп прямо в порционной тарелке.

Напомним, далеко не всем удается приготовить пюре правильно. Вместо воздушного блюда получается невкусная, водянистая, или наоборот клейкая масса и часто с комочками. UAportal рассказал о 6 ошибках, которые портят блюдо.

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