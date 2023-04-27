Как спасти слишком кислые маринованные огурцы: советы хозяек

Все мы любим маринованные огурцы, но что делать, если вы открыли банку, а огурцы оказались слишком солеными. Как это исправить, разбирался UaPortal.

Польза маринованных огурцов

Если огурцы закручены без добавления уксуса, они хорошо влияют на работу кишечника, ведь содержат пробиотики. Кроме того, в маринованных огурцах содержатся витамины А и К, которые улучшают зрение и регулируют уровень кальция в организме. Рассол из огурцов помогает при мышечных судорогах.

Вред маринованных огурцов

Если огурцы приготовлены с уксусом – пробиотика у них нет. Они могут вызвать вздутие живота и обострять состояние людей с холециститом, гепатитом и болезнью желудочно-кишечного тракта.

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Как спасти огурцы

Сильную соленость поможет нейтрализовать сахар. Добавьте в банку с огурцами 3 столовых ложки сахара. Закройте банку крышкой и слегка потрясите. Это позволит сахару равномерно распределиться по банке и быстрее раствориться. Затем подождите несколько часов и можете наслаждаться вкусными маринованными огурцами. Не переживайте по поводу сахара: сладкими огурцы не станут. Он просто нейтрализует сильную кислинку.

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