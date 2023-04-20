Как спасти слишком жидкое картофельное пюре: советы поваров
Пюре – достаточно простое блюдо, которое трудно испортить. Но порой и оно выходит неудачно. Что с этим делать и как исправить ошибки разбирался UaPortal.
Жидкое картофельное пюре
Если вы нарезали картофель очень маленькими кусками или оставили в нем слишком много воды, оно может стать жидким.
Что делать?
Поставьте кастрюлю с жидким пюре на плиту и включите медленный огонь. Вымешивайте до испарения лишней жидкости. Если этот метод не помог, добавьте немного кукурузного крахмала или картофельное пюре быстрого приготовления.
Совет:
Не режьте картошку слишком маленькими кусками: они впитают слишком много воды и пюре получится водянистым. Также хорошо сливайте воду.
Картофельное пюре с комочками
Если положить картофель в кипящую воду вместо холодной – овощ неравномерно сварится, в результате чего получится комковатое пюре.
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Что делать?
Добавьте в пюре молоко, сливки или сметану и поставьте на огонь. Варите, пюрируя до однородности.
Совет:
Кладите картофель в холодную воду.
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