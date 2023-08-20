Как спасти свой организм от воздействия жары: советы врача

Экстремальная жара может негативно влиять на здоровье, вызывая солнечный или тепловой удар. Особенно уязвимы пожилые люди, дети, лица с сердечно-сосудистыми проблемами и диабетом.

Об этом пишет УНИАН.

Чтобы защитить себя и других, следует соблюдать некоторые советы. Прежде всего, избегайте выхода на улицу между 10 и 18 часами, когда наибольшая жара. Предпочитайте помещения с кондиционером и пейте достаточно жидкости, даже если не испытываете жажды. Также важно заботиться об охлаждении кожи, избегать сильных физических нагрузок и употреблять в пищу легкую сбалансированную пищу.

Во время жары следует воздержаться от алкоголя. Помните, никогда не оставляйте детей или животных в закрытой машине.

Если вы чувствуете себя плохо в жаркий день, следует учитывать некоторые рекомендации от терапевта. Планируйте физические работы на утро или вечер, когда температура менее высока. Носите одежду из натуральных тканей и головной убор для защиты от солнца. Важно пить достаточное количество воды в среднем 30 мл на килограмм веса. При физических усилиях увеличивайте количество воды до 35-40 мл на килограмм веса. Делайте перерывы в пребывании на жаре и используйте возможность зайти в прохладное помещение.

Если все же случится солнечный или тепловой удар, важно действовать быстро. Перенесите человека в тень и сделайте так, чтобы голова была ниже уровня ног. Приложите смоченную холодной водой ткань к области крупных сосудов (подмышки, шея, пах). Не забудьте измерить давление.

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Если ситуация касается пожилых людей или с людей хроническими заболеваниями, ищите медицинскую помощь сразу же. Важно также обеспечить достаточный приток крови к голове, сев или ложась в прохладном месте и не стесняться просить помощи от окружающих.

Напомним, мы уже писали, как охладить тело в жару.

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