Как сварить морковь для салата за 5 минут: простой лайфхак

Морковь – очень полезный корнеплод. В ней содержится много бета-каротина, превращающегося в витамин А в организме человека. Также в этом овоще есть витамины С, Е, В1, В2 и В3. Поэтому многие любят добавлять морковь в разные блюда и готовить с ней салаты. Обычно морковь варится довольно долго, но есть способ, который позволит приготовить ее в считанные минуты. Этот хитрый трюк пригодится, когда не хватает времени на варку в кастрюле.

Читайте также: Как быстро сварить фасоль без замачивания

Возьмите морковь среднего размера и очистите ее. Большую морковь лучше разрезать на несколько частей. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет и положите морковь в один слой, чтобы она быстрее приготовилась.

Налейте в пакет 100 мл холодной воды на 2-4 морковки. Завяжите пакет и сделайте несколько небольших проколов сверху, чтобы выходил пар. Пакет с морковью отправляем в микроволновку на 5 минут.

Затем достаем морковь и проверяем ее на готовность. Морковь получается очень мягкой и вкусной. Если она не готова не до конца, пакет можно отправить в микроволновку еще на несколько минут.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о еще одном способе приготовления в микроволновке. Таким образом, можно запечь картофель за 10 минут и быстро сделать вкусное блюдо, когда не хватает времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!