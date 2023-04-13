Как сварить прозрачный бульон: лайфхак с кубиками льда

Бульон – это основа многих кулинарных шедевров от супов до соусов. Но возникал ли у вас вопрос, почему некоторые бульоны получаются кристально прозрачными, тогда как другие могут быть мутными и жирными? На сайте украинской кулинарной школы GastroLoft был опубликован простой лайфхак, который поможет сделать прозрачным бульон.

Ароматный суп с крапивой и шпинатом вместо зеленого борща.

Сущность лайфхака состоит в том, что холодная вода заставляет белки и другие вещества из мяса выше подниматься на поверхность, образуя пену и загрязнение. Эта пена потом может собраться на поверхности бульона, сделав его не столь прозрачным, как хотелось бы.

Для этого нужно добавить несколько кубиков льда в бульон и довести до кипения. Этот трюк поможет убрать лишний жир из бульона, сделает его легким и прозрачным.

Для того, чтобы убрать жир с поверхности бульона, можно использовать бумажное полотенце, которое обернуто вокруг кубика льда. Протерев поверхность блюда этим полотенцем, можно эффективно удалить излишки жира и сделать бульон еще прозрачнее.

Раньше мы писали о том, как спасти пересоленный суп.

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