Как у украинцев вырастут выплаты после внедрения накопительной пенсионной системы

Пенсия в Украине – когда вырастут пенсии в Украине и что такое накопительная пенсия

В Минсоцполитики объяснили, что даст украинцам внедрение накопительной пенсионной системы и увеличатся ли пенсии. Это второй уровень пенсионной системы, который Кабинет Министров хочет запустить в работу после окончания войны.

Замминистра социальной политики Дария Марчак в эфире национального телемарафона рассказала о преимуществах накопительной пенсии. В частности, некоторые получатели соцвыплат будут получать больше.

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С какой целью планируется введение второго уровня пенсионной системы:

Причина №1. Соотношение работающих и пенсионеров составляет 1:1. Для нормального функционирования солидарной системы и обеспечения достойных пенсионных выплат это слишком мало.

Как объяснила Марчак, в 2022 году один официально трудоустроенный гражданин в Украине удерживал через солидарную пенсионную систему одного пенсионера.

"И это значит, что мы должны платить очень низкие пенсии, или платить очень высокий единый социальный взнос. Фактически, в нормальной ситуации на одного пенсионера должно быть хотя бы два-три работающих человека. И такое снижение соотношения количества пенсионеров, работающих к количеству , становится угрожающим. И, к сожалению, тенденции ухудшились в результате военных действий, поскольку многие трудоспособные украинцы уехали за границу", - подчеркнула она.

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Причина №2. Быстрые темпы уменьшения коэффициента замещения, то есть, какой процент текущей зарплаты в будущем будет обеспечивать пенсионная выплата.

Заместитель главы Минсоцполитики подчеркнула, что в Украине уже сейчас следует думать над тем, каким образом будут урегулировать пенсионные вопросы и проблемы в будущем, и какие системные решения будет предлагать власть.

Марчак подчеркнула, что собственное введение накопительной пенсионной системы – одно из системных решений. Следовательно, это не только повышение пенсий, но и вообще возможность их выплачивать.

Напомним, что Украина готовится к внедрению накопительной пенсионной системы. Ее должны запустить по окончании войны. Это означает, что у некоторых украинцев будет большая пенсия.

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