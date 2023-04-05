Как уберечь лобовое стекло автомобиля от трещин: эффективный лайфхак

Как водители хорошо знают, трещины на "лобовом" стекле автомобиля крайне неприятной проблемой. Даже если эти повреждения кажутся минимальными, они могут привести к неприятным последствиям и необходимости замены стекла. В частности, водитель может попасть в неприятную ситуацию с полицией, которая может выписать штраф за неисправность транспортного средства.

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Однако, если замена стекла не возможна в ближайшее время, есть некоторые лайфхаки, которые помогут уменьшить опасность и визуально улучшить внешний вид автомобиля. Одним из таких способов является использование прозрачного лака для ногтей.

Прежде чем наносить лак, нужно тщательно вымыть и обезжирить поверхность стекла спиртом. Затем, нанося лак, нужно тщательно заполнить трещину. Отвердеющие остатки лака можно осторожно соскоблить лезвием. После такой обработки повреждения практически не будут видны, а стекло останется прозрачным.

Несмотря на то, что этот метод поможет только временно, он достаточно эффективен, чтобы снизить риск опасности на дороге и сохранить вид автомобиля. Однако, как только будет возможно, следует заменить поврежденное стекло новым, чтобы избежать дальнейших проблем.

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