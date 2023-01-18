Как убрать белые пятна и разводы на обуви без химии: лайфхак

Как очистить кожаную, замшевую и тканевую обувь от пятен от соли и разводов

Особенно часто разводы и белые пятна надоедают зимой и осенью.

Следы от соли образуются почти на всех материалах, но их легко убрать с помощью народных средств.

Сначала стоит отметить, что лучше не использовать спирт и кипяток для чистки обуви. Нельзя сушить обувь на горячей батарее, это может деформировать материал и испортить обувь.

Убрать белые пятна на кожаной обуви поможет обычный уксус. Для этого возьмите 2 части воды и 1 часть уксуса, промокните в нем мягкую тряпку и протрите выступившие на обуви солевые разводы. Дождитесь высыхания и натрите сапоги кремом.

Замша и ткань требует большего ухода, обувь из такого материала лучше не мыть обычным способом. Чтобы убрать пятна соли из замши или ткани, обработайте обувь обычной сухой манной крупой – она отлично очищает замшу от соли и загрязнений.

Обувь из качественной и прочной замши можно попытаться очистить с помощью зубного порошка и щетки, но перед применением этого способа, протестируйте его на незаметном участке материала, на всякий случай.

Раньше мы писали о том, как вернуть кожаной обуви первозданный вид с помощью старых колгот и касторового масла.

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