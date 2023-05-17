Как убрать липкий след от этикетки или наклейки на стеклянной поверхности: простой способ

Как избавиться от липких остатков этикеток и стикеров на стекле

Избавиться от липких остатков этикеток и стикеров на стекле может быть реальным испытанием, особенно когда они остаются как медовое пятно. Однако есть простой и эффективный способ, который поможет легко справиться с этой задачей. Растительное масло станет вашим незаменимым помощником в этом процессе.

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Для этого вам понадобится ватный диск и растительное масло, например подсолнечное или оливковое масло. Нанесите немного растительного масла на ватный диск и распределите его, чтобы оно равномерно просочилось.

Потрите липкий участок. Возьмите ватный диск с растительным маслом и начните потирать липкий участок на стекле. Делайте аккуратные и мягкие движения, стараясь растереть липкость.

После того, как вы тщательно протрете липкий участок растительным маслом, оставьте его на несколько минут. Это позволит маслу проникнуть в остатки этикетки и размягчить их.

После того как растительное масло войдет в остатки этикетки, вы можете взять чистую тряпку или мягкую ткань и собрать остатки липкости. Медленно протирайте участок, совершая круговые движения, пока остатки полностью не исчезнут.

Напомним, ранее мы писали об еще одном лайфхаке, который поможет отмыть скотч от стекла.

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