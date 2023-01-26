Как убрать неприятный запах из кухни без вытяжки: 5 действенных способов

В процессе приготовления на кухне могут накапливаться разные запахи. Если комната не оборудована вентиляцией, то в определенный момент эти запахи начнут смешиваться и распространяться по всему жилью.

Избавиться от неприятных запахов можно с помощью одного из пяти действенных способов. Они позволят очистить кухню без вентиляции.

Прежде всего нужно правильно проветрить помещение. Для этого нужно открыть окно полностью, а дверь на кухню закрыть. Важно, чтобы щелей в дверях не было, иначе неприятный запах распространится по всей квартире.

Также можно поставить вентилятор на кухне и направить его в сторону окна. Таким образом удастся избавиться от нежелательных ароматов.

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Своевременная уборка также поможет избежать накопления запахов. В частности, стоит обратить внимание на грязную посуду, пищевые продукты, которые могут испортиться, и мусорник. Желательно наводить чистоту сразу после приготовления и еды.

В борьбе с неприятными запахами могут также помочь натуральные освежители воздуха. В частности, можно поставить на небольшой огонь кастрюлю с водой, в которую добавить цедру лимона или палочки корицы.

В заключение, всегда можно использовать уксус, который считают лучшим нейтрализатором ароматов. Его следует применять в критических ситуациях. Предлагается поставить кастрюлю с водой на малый огонь и влить туда несколько ложек уксуса. Смесь следует кипятить в течение часа.

Такой метод поможет устранить другие сильные запахи, но после этого обязательно проветрите помещение с помощью открытых окон.

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