Как убрать жвачку из одежды с помощью майонеза: неожиданный лайфхак
Косметические продукты, такие как жевательная резинка и лак для ногтей, могут оставлять стойкие пятна на вашей одежде, и удалить их бывает не так просто. Но не стоит отказываться от любимых вещей из-за незначительных неудобств. Вместо того чтобы отчаянно соскребать пятна, можно попробовать эффективные и безопасные для ткани методы удаления пятен.
Одним из таких методов является использование натуральных продуктов , таких как майонез, лимонный сок и спирт, пишет express. Не нужно прибегать к химическим средствам, когда можно воспользоваться простыми народными рецептами.
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Как вывести следы от жвачки с помощью майонеза:
- Для черных тканей нанесите маленькое количество майонеза на пятно.
- Потрите майонез мягко, осторожно, прилагая небольшие усилия.
- Пятно от жвачки начнет исчезать без повреждения ткани.
- Сразу после этого можно поставить одежду в стиральную машину для дальнейшей стирки.
Как вывести следы от жвачки с помощью лимонного сока:
- Окуните пораженную область ткани в лимонный сок.
- Используйте нож с тупым лезвием, чтобы осторожно удалить остатки жевательной резинки.
- Поместите одежду в стиральную машину сразу после этого для полного удаления пятна.
Как вывести из одежды лак для ногтей:
- Удалите избыток лака для ногтей, используя тупой край ложки или нож.
- Промокните пораженную область ткани спиртом.
- Аккуратно протрите одежду с помощью мыла и теплой воды для удаления остатков.
- После этого отправьте одежду в стиральную машину для окончательной очистки.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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