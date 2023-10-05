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Как убрать жвачку из одежды с помощью майонеза: неожиданный лайфхак

Игорь Романько

Как вывести следы жвачки из ткани при помощи майонеза

Косметические продукты, такие как жевательная резинка и лак для ногтей, могут оставлять стойкие пятна на вашей одежде, и удалить их бывает не так просто. Но не стоит отказываться от любимых вещей из-за незначительных неудобств. Вместо того чтобы отчаянно соскребать пятна, можно попробовать эффективные и безопасные для ткани методы удаления пятен.

Одним из таких методов является использование натуральных продуктов , таких как майонез, лимонный сок и спирт, пишет express. Не нужно прибегать к химическим средствам, когда можно воспользоваться простыми народными рецептами.

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Как вывести следы от жвачки с помощью майонеза:

  1. Для черных тканей нанесите маленькое количество майонеза на пятно.
  2. Потрите майонез мягко, осторожно, прилагая небольшие усилия.
  3. Пятно от жвачки начнет исчезать без повреждения ткани.
  4. Сразу после этого можно поставить одежду в стиральную машину для дальнейшей стирки.

Как вывести следы от жвачки с помощью лимонного сока:

  1. Окуните пораженную область ткани в лимонный сок.
  2. Используйте нож с тупым лезвием, чтобы осторожно удалить остатки жевательной резинки.
  3. Поместите одежду в стиральную машину сразу после этого для полного удаления пятна.

Как вывести из одежды лак для ногтей:

  1. Удалите избыток лака для ногтей, используя тупой край ложки или нож.
  2. Промокните пораженную область ткани спиртом.
  3. Аккуратно протрите одежду с помощью мыла и теплой воды для удаления остатков.
  4. После этого отправьте одежду в стиральную машину для окончательной очистки.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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