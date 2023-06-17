Как удобрять растения на огороде прокисшим молоком: полезный лайфхак

Прокисшее молоко может использоваться как природное удобрение для различных видов растений, таких как огурцы, помидоры, капуста, картофель, цветы и другие.

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В прокисшем молоке содержатся полезные бактерии, способствующие обогащению почвы кальцием и азотом, а также улучшают его структуру.

Чтобы получить удобрение из прокисшего молока, нужно его развести с водой в соотношении 1:10, а также добавить каплю йода и немного воды. Эту полученную раствору следует поливать растения под корнями раз в две недели.

Также можно сделать средство из прокисшего молока и дрожжей (1 л молока + 10 г дрожжей + 10 л воды) и применять его в качестве пестицида против вредителей. Для этого нужно опрыскивать растения этим раствором раз в неделю.

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