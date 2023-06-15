Как ухаживать за солнцезащитными очками: два важных правила
Летом очки становятся маст-хевом: они защищают наши глаза от солнца. Качественные очки стоят довольно дорого, поэтому стоит знать, как правильно за ними ухаживать.
Хранение и ношение очков
Очки следует хранить в жестком или полужестком футляре – это защищает их от царапин и механических повреждений. Располагаться очки должны в футляре не очень плотно, но и не очень свободно. Не носите очки на голове – это деформирует их скобки.
Уход за очками
Для протирки очков используйте микрофибру. Это нетканое полотно из тонких искусственных волокон. Оно хорошо впитывает жидкость и полирует. Для сильных загрязнений используйте специальные очищающие спреи. Это основные правила ежедневного ухода.
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К еженедельному уходу за очками относится мытье их в проточной воде. Правильно мыть их следует следующим образом:
- Аккуратно снимите очки с лица двумя руками.
- Промойте под теплой проточной водой.
- Осторожно снимите носоупоры, если они снимаются.
- Взбейте пену с хозяйственного мыла.
- Нанесите пену на очки и пазы носоупоров и оставьте на несколько минут.
- Смойте пену под проточной водой.
- Оставьте очки и носоупоры сушиться на салфетке.
- После высыхания наденьте носоупоры на оправу и протрите стеклышки салфеткой из микрофибры.
Также, нельзя:
- оставлять очки под прямыми солнечными лучами;
- перегревать их;
- класть линзами вниз;
- снимайте очки, держа их за две скобки.
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