Как украинский пенсионер может увеличить себе пенсию

Увеличение пенсионных выплат – цель многих граждан Украины. Достижение этой цели требует корректного оформления и представления всех нужных бумаг. Об этом пишет 24 tv.ua.

Отсрочка оформления пенсии может привести к ее увеличению в будущем. Поэтому ключевая задача будущего пенсионера – определить объем подтвержденного стажа и приложить усилия для своевременного накопления необходимого его количества.

При продолжении трудовой деятельности без оформления пенсии ее размер будет расти на 0,5% ежемесячно. Если же лицо работает более пяти лет после достижения пенсионного возраста, ежемесячный рост составит 0,75%.

Для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь определенный трудовой стаж:

- 2024 год – 31 год

- 2025 год – 32 года

- 2026 год – 33 года

- 2027 год – 34 года

- 2028 год – 35 лет

Важно! Оформление пенсионных выплат возможно вне зависимости от даты регистрации в Украине. Это можно сделать лично в любом отделении Пенсионного фонда через онлайн-портал электронных услуг ПФУ в личном кабинете или с помощью приложения "Действие".

Напомним, ранее UAportal писал, кто из пенсионеров в Украине имеет право на получение соцпомощи.

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