Як український пенсіонер може збільшити собі пенсію

Збільшення пенсійних виплат – мета багатьох громадян України. Досягнення цієї мети вимагає коректного оформлення та подання всіх потрібних паперів. Про це пише 24 tv.ua.

Відтермінування оформлення пенсії може призвести до її збільшення в майбутньому. Тому ключове завдання майбутнього пенсіонера – визначити обсяг підтвердженого стажу та докласти зусиль для своєчасного накопичення необхідної його кількості.

За умови продовження трудової діяльності без оформлення пенсії, її розмір зростатиме на 0,5% щомісяця. Якщо ж особа працює понад п'ять років після досягнення пенсійного віку, щомісячне зростання становитиме 0,75%.

Для призначення пенсії за віком необхідно мати певний трудовий стаж:

- 2024 рік – 31 рік

- 2025 рік – 32 роки

- 2026 рік – 33 роки

- 2027 рік – 34 роки

- 2028 рік – 35 років

Важливо! Оформлення пенсійних виплат можливе незалежно від дати реєстрації в Україні. Це можна зробити особисто у будь-якому відділенні Пенсійного фонду, через онлайн-портал електронних послуг ПФУ в особистому кабінеті або за допомогою додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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