Как украинцы праздновали летнее солнцестояние: ритуалы на привлечение любви и исполнение желаний

День летнего солнцестояния давно считался одним из магических дней, когда человек может привлечь удачу и исполнить желание. В древности украинцы проводили специальные обряды, позволявшие призвать достаток в жизнь.

В 2023 году летнее солнцестояние состоится 21 июня в 17.57 по Киеву. UAportal собрал ритуалы, которые позволят привлечь любовь к жизни и исполнить желание.

В этот день нужно сделать из полевых цветов венок и надеть его. Любовь можно привлечь с помощью цветов календулы, лаванды, розмарина, подсолнечника, а также папоротника, веток дуба и рябины.

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Во время заплетания венка нужно думать о любви и тепле. После этого нужно зажечь желтую свечу и вообразить себя в отношениях.

Можно также собрать красные цветы и перевязать их красной нитью. Во время обматывания нужно повторять: "Красный цвет помоги, удачу, счастье и любовь привлеки, убери печали вон, пусть войдет моя любовь". Такой талисман следует оставить у входной двери.

Чтобы выполнить желание нужно на листе бумаги написать о желаемом в нынешнем свершившемся виде. Например, "я здорова", "я замужем", "у меня есть ребенок".

После этого нужно представить как можно более подробную жизнь, в которой это желание уже исполнилось. Далее нужно сжечь лист в пламени свечи, а пепел закопать во дворе.

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