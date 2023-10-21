Как уменьшить потребление электроэнергии: действенные советы

Как сэкономить на коммуналке и уменьшить потребление электричества

Из-за войны в Украине было повреждено много электростанций и линий электропередач. Это привело к дефициту электроэнергии в стране.

Чтобы избежать отключений электроэнергии, важно уменьшить потребление. UAportal делится несколькими важными советами, которые помогут еще и сэкономить.

Читайте также: Эксперт по отоплению назвал оптимальную температуру для поддержания тепла дома

1. Используйте энергоэффективные устройства. Лампы накаливания потребляют гораздо больше электроэнергии, чем светодиодные. Замените старые лампы на светодиодные, чтобы сэкономить до 80% электроэнергии. Также выбирайте энергоэффективные бытовые приборы, такие как холодильники, стиральные машины и посудомоечные машины.

2. Выключайте электроприборы, когда они не используются. Даже когда они находятся в режиме ожидания, электроприборы продолжают потреблять электроэнергию. Выключайте их полностью, когда они не используются, чтобы сэкономить электроэнергию.

3. Уменьшите использование нагревательных приборов. Нагревательные приборы являются одними из самых больших потребителей электроэнергии в доме. Чтобы уменьшить их использование, утеплите свой дом, закрывайте шторы во время холодной погоды и пользуйтесь кондиционером, а не отопителем, если это возможно.

4. Замените старые окна и двери. Старые окна и двери могут пропускать тепло, что приводит к необходимости использовать больше электроэнергии для отопления.

5. Установите термостат с программированием. Термостат с программированием может автоматически снижать температуру дома, когда вы спите или находитесь вне дома, а затем повышать ее, когда вы возвращаетесь. Это может помочь сэкономить электроэнергию до 20%.

6. Используйте естественный свет. Открывайте шторы и петли днем, чтобы использовать естественный свет. Это поможет снизить использование искусственного освещения.

Вот несколько дополнительных советов, которые могут помочь вам сэкономить электроэнергию осенью и зимой:

Не используйте стиральную машину и посудомоечную машину слишком часто. Загружайте их полностью, чтобы сэкономить электроэнергию и воду.

Не сушите одежду в сушке. Если это возможно, высушивайте одежду на воздухе.

Если это возможно, высушивайте одежду на воздухе. Снизьте температуру воды в душе. Даже небольшое понижение температуры может сэкономить электроэнергию.

Даже небольшое понижение температуры может сэкономить электроэнергию. Используйте меньше горячей воды для мытья посуды. Заливайте посуду теплой водой, а не горячей.

Заливайте посуду теплой водой, а не горячей. Используйте энергоэффективные водонагреватели. Энергоэффективные водонагреватели могут сэкономить до 30% электроэнергии.

Следуя этим советам, вы можете помочь снизить потребление электроэнергии в своем доме и сэкономить деньги.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!