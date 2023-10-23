Как уменьшить выпадение и сделать волосы крепче с помощью кофе и корицы

Со снижением температуры в холодное время года организм человека может начать ослабевать, и это может сказаться на виде и состоянии волос. Есть народные методы лечения выпадения волос, которые являются не менее действенными, чем магазинные средства.

Об этом пишет Ukr.media.

Как можно предотвратить выпадение волос и улучшить их состояние?

В борьбе с проблемами волос помогут два компонента: корица и кофе. Эта комбинация является действенной.

Благодаря кофе можно ускорить рост волос, в то время как корица спасет от выпадения.

Для приготовления средства для волос вам понадобится:

3 ст. ложки молотого кофе,

1 ст. ложка молотой корицы,

100 мл воды,

250 мл детского шампуня.

Вот как это сделать:

Растворите кофе, корицу и шампунь в горячей воде.

Оставьте это средство настояться в течение 24 часов.

Мойте голову готовым средством, нежно массируя кожу головы.

Оставьте средство на волосах.

Спустя несколько минут смойте его чистой водой.

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Если вы будете использовать это средство несколько раз в неделю, то через месяц вы заметите первые результаты.

Напомним, мы уже писали, как ускорить рост волос.

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