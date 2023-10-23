Как уменьшить выпадение и сделать волосы крепче с помощью кофе и корицы
Со снижением температуры в холодное время года организм человека может начать ослабевать, и это может сказаться на виде и состоянии волос. Есть народные методы лечения выпадения волос, которые являются не менее действенными, чем магазинные средства.
Об этом пишет Ukr.media.
Как можно предотвратить выпадение волос и улучшить их состояние?
В борьбе с проблемами волос помогут два компонента: корица и кофе. Эта комбинация является действенной.
Благодаря кофе можно ускорить рост волос, в то время как корица спасет от выпадения.
Для приготовления средства для волос вам понадобится:
3 ст. ложки молотого кофе,
1 ст. ложка молотой корицы,
100 мл воды,
250 мл детского шампуня.
Вот как это сделать:
Растворите кофе, корицу и шампунь в горячей воде.
Оставьте это средство настояться в течение 24 часов.
Мойте голову готовым средством, нежно массируя кожу головы.
Оставьте средство на волосах.
Спустя несколько минут смойте его чистой водой.
Читайте также: 5 советов для питания кожи головы осенью, если волосы начали активно выпадать
Если вы будете использовать это средство несколько раз в неделю, то через месяц вы заметите первые результаты.
Напомним, мы уже писали, как ускорить рост волос.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!