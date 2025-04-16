Как уплатить штраф за нарушение военного учета онлайн: объяснение Минобороны

Министерство обороны Украины предоставило разъяснение о том, как можно оплатить штраф за нарушение военного учета через онлайн-сервис "Резерв+", который используется в рамках мобилизационных мероприятий. Граждане, допустившие нарушение требований военного учета, могут осуществить оплату штрафа без необходимости посещать госучреждения лично.

Для этого необходимо авторизироваться в электронном кабинете на платформе "Резерв+" и ознакомиться с подробной информацией о правонарушениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которую цитирует пресс-служба ведомства.

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После этого система автоматически предоставляет пользователю соответствующие реквизиты для оплаты. Платеж можно осуществить с помощью банковских сервисов, в частности через приложения или онлайн-банкинг. Подтверждение об оплате можно загрузить в кабинете, что упрощает дальнейшую коммуникацию с ТЦК.

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

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