Как ускорить метаболизм: поможет одна специя

Одна кулинарная приправа может растворять жир, увеличивать мышечную массу и ускорить обмен веществ.

Кардамон находит широкое применение в мировой кулинарии благодаря своему теплому, пряному и сладкому вкусу. Тем не менее, многие из нас используют эту специю довольно редко.

Но благодаря результатам исследования ученых из Техасского университета A&M и Национального института медицинских наук и питания в Мексике, вы, возможно, измените свои привычки.

Об этом пишет Newsweek.

Профессор садоводства и пищевых наук в Техасском университете A&M, Луис Циснерос-Севаллос отметил: "Мы обнаружили, что эта специя может сжигать калории и поддерживать вес тела, одновременно увеличивая аппетит и потребление пищи."

В исследовании на мышах, опубликованном в Международном журнале молекулярных наук, животным в течение 14 недель прибавляли в пищу 0, 3, 6 или 12 процентов семян кардамона. Мыши, потреблявшие пищу, обогащенную кардамоном, набирали меньше веса, даже при большем потреблении пищи. Это объяснялось понижением содержания жира в организме и увеличением мышечной массы.

Кардамон оказывал влияние на расщепление жиров, уменьшал накопление жира в тканях, повышал концентрацию митохондрий в мышечных тканях и печени, что увеличивает энергетические расходы клеток.

Ученые отметили, что такие изменения были обусловлены влиянием на мозг, контролирующий аппетит, энергетические затраты и накопление жира.

Предыдущие исследования также указывают на противовоспалительные свойства кардамона, что способствует общему улучшению здоровья.

"Кардамон может быть использован в различных областях, включая спортивную индустрию, функциональные продукты и пищевые добавки, для создания более здоровых продуктов", - отметил Циснерос-Севаллос.

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Но чтобы увидеть полезные эффекты, взрослым людям следует потреблять каждый день не менее восьми-десяти стручков кардамона.

Следует отметить, что данное исследование проводилось только на мышах, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, влияет ли кардамон похожим образом на людей.

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