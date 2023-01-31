Как уснуть за 2 минуты: лайфхак от военных и олимпийских чемпионов
Если вас мучает бессонница, или вы очень долго засыпаете, вам поможет один действенный совет. Этим методом быстрого засыпания пользуются олимпийские чемпионы и военные.
Впервые этот метод был описан в книге "Расслабься и побеждай: чемпионские результаты", написанной в 1981 году. Эту технику создал тренер Ллойд Винтер для олимпийских спортсменов по легкой атлетике. Вскоре этим навыком заинтересовались военные.
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Эта техника позволяет уснуть в любом месте за короткое время. Освоить методику может каждый.
- Лягте на спину и расслабьте абсолютно все мышцы лица, включая язык, челюсть, мышцы вокруг глаз;
- Постепенно расслабьте туловище, плечи, руки и грудную клетку;
- Затем поочередно расслабьте ноги, начиная от бедер до кончиков пальцев ног;
- Постарайтесь избавиться от всех мыслей;
- Представьте любую умиротворяющую картину, любимое место, абсолютную тьму или невесомость;
- В течение 10 секунд повторяйте мысленно "не думай".
Прежде всего, эта техника позволяет расслабиться, ведь когда тело полностью расслаблено, оно подает сигнал в мозг, который вы в безопасности. Это ключевой момент, который поможет засыпать быстрее. Однако, прежде чем научиться полностью избавляться от напряжения в теле за короткий промежуток времени, придется какое-то время потренироваться.
Ранее эксперт по сну дал советы побороть бессонницу и заснуть за считанные минуты.
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