Как увеличить срок хранения яиц — полезные советы

Яйца являются продуктом, который всегда есть в наших холодильниках. Мы готовим их на завтрак, добавляем в тесто и делаем на основе яиц много вкусных блюд. Но задумывались ли вы, какой именно у яиц срок хранения и как его продлить? UaPortal разбирался в этом вопросе.

Сколько дней можно хранить яйца

Срок годности куриных яиц составляет два месяца. Перепелиные яйца можно хранить в холодильнике не больше 10 дней. Хранят яйца в емкости с крышкой для предотвращения проникновения влаги и запахов. В первую очередь используйте яйца, на которых видны трещины или сколы. Не размещайте контейнер с яйцами в дверце холодильника. При открывании холодильника на них попадает теплый воздух, а это сокращает срок годности яиц.

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Если вам нужно хранить яйца очень долго – заморозьте их. Для этого яйца разбивают в контейнер, перемешивают белки с желтками до однородности, добавляют немного соли и снова перемешивают. Контейнер не должен быть наполнен до краев – от яичной смеси до верха контейнера должно оставаться 2 см.

Чтобы продлить срок хранения яиц, натрите его скорлупу маслом: она образует защитную пленку, которая помогает продлить срок хранения яиц.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

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