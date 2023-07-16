Как увеличить урожай кабачков: топ-3 девственных метода

С проблемой отсутствия завязи на кабачках могут столкнуться все. Это неприятно, ведь из таких цветов не следует ожидать плодов. Почему такое случается, расскажет UaPortal.

Основные причины наличия только мужских цветков на кабачках:

Высадка семян, которые моложе трех лет.

Посевал семена на грядки, где раньше выращивали тыквы, дыни, огурцы или арбузы.

Кислая почва.

Отсутствие свободного места.

Резкие перепады температуры.

Неправильный график удобрений.

Неправильный полив.

Если на вашем участке присутствуют какие-либо из перечисленных факторов, вам точно понадобится лайфхак для отличия мужских цветков кабачка от женских. Пустоцветы не имеют плотного бутончика, из которого должен раскрываться плод.

Как ускорить формирование плодов на кабачках без образования пустоцветов:

Важно помнить, что эту культуру нужно высаживать на месте, где раньше выращивали семенные растения, не раньше чем через 4-5 лет после сбора урожая. В противном случае у вас будут только пустоцветы, а не хорошие и большие кабачки.

Проверьте уровень кислотности почвы. Для снижения кислотности можно использовать доломитовую муку или золу. При сильной окисленности почвы добавьте 0,5 кг на 1 квадратный метр, при средней степени – 0,3 кг, при невысоком уровне – 0,2 кг.

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Регулярно удаляйте старые листья, чтобы кабачкам было достаточно свободного пространства для образования завязей. Кроме того, для регулирования температурного режима опытные садоводы рекомендуют в прохладную погоду накрывать кабачки брезентом, а в жару растворять 2 г борной кислоты в 10 литрах воды и опрыскивать раствором растения.

Для достижения большого урожая правильная подкормка является на 50% важным фактором. Поэтому очень важно следить за удобрениями. Лучшим вариантом для удобрения кабачков является нитрофоска или азофоска. Разведите 2-3 столовых ложки препарата в 10 литрах воды и распыляйте на растения каждые две недели. Также регулярно осматривайте стебли и листья на предмет болезней и вредителей и вовремя сражайтесь с ними при обнаружении.

Напомним, мы уже писали, как вкусно приготовить кабачки.

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