Урожай не хуже: как вырастить кабачки в горшках

Кабачки можно выращивать на балконе: UaPortal подготовил для вас два способа выращивания этих овощей в домашних условиях.

Первый способ:

Возьмите 19 – литровые бутылки с широким горлышком.

Сделайте отверстия с обеих сторон бутылки.

Паяльником сделайте отверстия для выхода излишней воды.

Наполните бутылку грунтом.

Установите капельный полив.

Через месяц рассада вырастет и начнет цвести.

Кабачки можно собирать на 50-й день после высадки.

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Второй способ:

Есть еще один способ выращивания кабачков в домашних условиях в горшках. Для этого необходимо выбирать самоопыляющиеся сорта кабачков. Можете брать пятилитровый горшок, если хотите маленькие плоды или возьмите горшки объемом 10 – 15 литров для получения больших плодов. На дне горшков нужно сделать дренаж.

Семена кабачка перед высадкой нужно смочить водой: положить на влажную салфетку, смоченную отстоянной водой. За 2 – 3 дня семена дадут ростки и их можно высаживать. Наполните горшки разрыхленным плодородным грунтом (2 части перегноя и 1 часть песка). Посадите семена. Хорошо полейте водой.

Посмотрите видео с подробным описанием выращивания кабачков в домашних условиях.

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