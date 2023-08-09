Как увеличить урожай помидоров с помощью овсяной крупы: полезные советы

Жаркий летний сезон всегда ассоциируется с вкусными и сочными помидорами, но как достичь рекордного урожая? Успешно собрать большой урожай помидоров вам поможет наш способ – подкормка из овсяной крупы.

Об этом сообщили в СТІНА.

Таким образом, для приготовления этой подкормки нужно отмерить 500 граммов измельченной овсянки, залить ее 10 литрами теплой воды и оставить на 5 дней. За это время овсяная крупа выделит питательные вещества, которые положительно влияют на рост и развитие помидоров.

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Полученный настой овсяной крупы рекомендуется использовать для полива помидоров каждые две недели. Эксперты советуют добавить примерно 500 мл настойки к каждому кусту. Эта подкормка богата микроэлементами и органическими веществами, которые улучшают качество почвы и способствуют здоровому росту растений.

С помощью овсяной подкормки можно добиться невероятных результатов в выращивании помидоров. Можно не только поливать растения настойкой, но и рассыпать измельченные овсяные хлопья вокруг кустов с помидорами. Их следует ввести в грунт и полить грядки. Такой подход также оказывает положительное влияние на рост и развитие овощей.

Не забывайте также о полноценном поливе и свете для вашего растительного участка. Результатом будут здоровые и сильные растения, которые способны обрадовать вас богатым урожаем вкусных, сочных плодов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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