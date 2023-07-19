Как уволить память на смартфоне, ничего при этом не удаляя: полезный лайфхак

Как очистить место на телефоне, ничего не удаляя

Нередко каждый из нас сталкивается с проблемой недостаточного места на телефоне из-за большого количества приложений и файлов. Чтобы решить эту проблему, следует понимать, что именно занимает память устройства и с какими приложениями следует попытаться расправиться.

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Очевидным, но достаточно эффективным способом освободить место на телефоне является удаление ненужных файлов, таких как фотографии, видео, редко используемые приложения и игры. Однако если вы не хотите или не можете этого сделать, есть еще один простой способ.

Если вы активно пользуетесь мессенджерами, такими как Telegram, WhatsApp и т.д., вы наверняка замечали, что смартфон автоматически сохраняет изображения и видео для удобства. Это делается во избежание повторной загрузки данных, когда вы открываете чат. Однако такие сохраненные данные занимают значительное количество места в памяти устройства.

Процедура избавления от лишних данных в мессенджерах называется "Очистка кэша". Например, в Telegram это можно сделать в разделе "Настройки" – "Данные и хранилище" – "Использование хранилища" – "Очистить кэш Telegram". Таким образом, вы сможете вернуть несколько гигабайт свободного пространства. Главное, не удалять сами сообщения и переписки.

Также большое количество места могут занимать приложения для просмотра видео, такие как YouTube, TikTok и т.д. Они также автоматически загружают контент, чтобы вы могли непрерывно листать ленту. Удаление кэша этих приложений поможет освободить память телефона.

Освобождение места также может потребовать музыкальные приложения для прослушивания песен в автономном режиме. Например, в случае с Apple Music можно удалить загруженные песни в разделе "Музыка" → "Редактировать". Таким образом, вы сможете сэкономить значительное количество памяти на устройстве.

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