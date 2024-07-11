Как уволиться с военной службы, если ВЛК сочла годным

Военнослужащие, имеющие инвалидность, могут уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, даже если решение военно-врачебной комиссии (ВЛК) признало их пригодными к несению службы. Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

С 18 мая 2024 года увольнение по состоянию здоровья, в частности из-за инвалидности, стало доступным всем военнослужащим, при условии, что они не выразили желания продолжать службу. Наличие решения ВЛК о пригодности к службе не препятствует увольнению, если у военнослужащего есть инвалидность.

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Как уволиться:

Написать рапорт на увольнение. Указать в рапорте, что нет желания продолжать военную службу. Добавить в рапорт копии документов, подтверждающих инвалидность (обычно это справка к акту осмотра МСЭК и индивидуальная программа реабилитации инвалида). Ожидать приказа об увольнении.

Увольнение по инвалидности не зависит от срока выслуги или места прохождения службы. Если вы имеете инвалидность 1 или 2 группы, вы также можете уволиться по семейным обстоятельствам. В случае возникновения вопросов или затруднений рекомендуется обращаться за юридической консультацией.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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