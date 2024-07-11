Як звільнитись з військової служби, якщо ВЛК визнала придатним

Військовослужбовці, які мають інвалідність, можуть звільнитися з лав Збройних сил України, навіть якщо рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) визнало їх придатними до несення служби. Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

З 18 травня 2024 року звільнення за станом здоров'я, зокрема через інвалідність, стало доступним для всіх військовослужбовців, за умови, що вони не висловили бажання продовжувати службу. Наявність рішення ВЛК про придатність до служби не є перешкодою для звільнення, якщо у військовослужбовця є інвалідність.

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Як звільнитися:

Написати рапорт на звільнення. Вказати у рапорті, що не маєте бажання продовжувати військову службу. Додати до рапорту копії документів, які підтверджують інвалідність (зазвичай, це довідка до акта огляду МСЕК та індивідуальна програма реабілітації інваліда). Очікувати на наказ про звільнення.

Звільнення за інвалідністю не залежить від строку вислуги або місця проходження служби. Якщо ви маєте інвалідність 1 чи 2 групи, ви також можете звільнитися за сімейними обставинами. У разі виникнення питань або труднощів рекомендується звертатися за юридичною консультацією.

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