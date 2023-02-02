Как узнать размер носков не одевая их на ноги: простой лайфхак

Важно правильно выбирать размер носков во избежание болезней стопы и вросших ногтей. Этот совет поможет и при покупке новых носков.

Если у вас нет времени одевать носки без ярлыка, то есть простой способ узнать размер носков менее чем через минуту без дополнительных измерений. На первый взгляд, выбор носков – это мелочь. Однако регулярное ношение слишком больших или слишком малых носков может обернуться появлением мозоли и вросших ногтей или даже до деформации пальцев.

Это происходит от постоянного напряжения, создаваемого обувью и носками. Особенно важно правильно подбирать размер детских носков.

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Чтобы быстро проверить, подходят ли вам носки по размеру, нужно обернуть носок вокруг своего сжатого кулака так, чтобы края сошлись. Если это выходит сделать не растягивая носок, размер подходит.

Полы советуют проверять это следующим образом: возьмите носок и приложите к пятке. Тащите ее без труда к пальцам. Если кончик не достает до длиннейшего пальца вашей ноги, большого, указательного или среднего, или наоборот – покрывает его слишком сильно, к сожалению, вы промахнулись с размером.

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