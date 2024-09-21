Как узнать, сколько у вас стажа: объяснение ПФУ

Работающие граждане часто интересуются своим трудовым стажем. Существует простой способ получить эту информацию. Для выяснения вашего страхового стажа необходимо послать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) электронные копии трудовой книжки и других документов, подтверждающих вашу трудовую деятельность. Специалисты фонда проведут проверку и оцифровку предоставленных материалов. Об этом пишет 24 tv.ua.

После проработки вашего запроса, данные об общем страховом стаже станут доступными в вашем персональном кабинете на официальном вебпортале ПФУ, как сообщает сам фонд.

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В текущем году для ухода на пенсию необходимо иметь от 15 до 31 года страхового стажа, в зависимости от возраста:

- Для лиц 60 лет – требуется 31 год стажа

- для 63-летних - минимум 21 год

- Те, кто достиг 65 лет, должны иметь не менее 15 лет стажа

Эта информация поможет вам лучше ориентироваться в требованиях к пенсионному стажу и планировать свою трудовую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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