Как узнать степень износа аккумулятора ноутбука на Windows

Нормальная работа техники всегда зависит от многих факторов и состояние батареи является одним из них. Хотя степень износа батареи не имеет прямого влияния на производительность ноутбука, он может привести к перегреву системы и поломкам. Поэтому, если вы хотите знать, сколько ресурса осталось в вашем устройстве или планируете приобрести подержанный ноутбук, важно оценить уровень износа батареи.

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Перегрев компонентов может стать проблемой, если вы используете ноутбук без подключения к сети. С течением времени ток, поставляемый от батареи, снижается, и системе охлаждения не хватает мощности для эффективной работы. Это может приводить к увеличению рабочих температур компонентов и сокращению ресурса процессора и других элементов.

Старые батареи также могут вызвать перепады напряжения. Износимая батарея не может удержать стабильный уровень тока, что приводит к мгновенному исчезновению напряжения и может повредить предохранители и конденсаторы на плате.

Кроме того, со временем некоторые элементы питания могут сдуться, давить на соседние компоненты материнской платы и вызвать их поломку.

Для проверки состояния батареи ноутбука существует простой способ. Вы можете воспользоваться командной строкой. Для получения отчета откройте меню "Пуск" и введите "cmd" (или нажмите "Win+R"). В открывшемся окне командной строки введите "powercfg /batteryreport" и нажмите "Enter".

После этого отчет будет сгенерирован, и вам будет показан путь к сохранению файла. Скопируйте этот путь и вставьте его в меню "Пуск" в окне поиска. Вы увидите HTML-документ, содержащий полный отчет о состоянии батареи.

В отчете вы сможете узнать о последнем использовании ноутбука, истории изменения емкости батареи и приблизительном времени работы без подзарядки.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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