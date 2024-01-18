Как в Звездных войнах: бойцы 47 бригады с помощью Bradley разобрали российский танк Т-90М 'Прорыв' (видео)

На Авдеевском направлении фронта бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ уничтожили модернизированный боевой танк оккупантов Т-90М "Прорыв".

По вражеской технике отработал экипаж боевой машины пехоты Bradley. Видео уничтожения танка попало в сеть.

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В 47 бригаде отметили, что события развивались в районе Степного, что на Авдеевском направлении.

"Победила американская техника. Экипаж 47 ОМБр вывел из строя систему российского танка, у которого начала без остановки вертеться башня. А наша знаменитая рота ударных БпЛА добила машину с помощью FPV-дрона", – прокомментировали бойцы это видео.

Напомним, бойцы ССО с помощью минометов уничтожили российскую группу возле Авдеевки.

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