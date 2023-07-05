Как вещи умерших нельзя хранить: навлечете беду и болезни

Утрата близкого человека – это очень больно. Стараясь хоть немного облегчить боль, мы оставляем у себя вещи, которые напоминают нам о дорогом человеке. Но такие вещи могут представлять для нас опасность. О чем говорится подскажет UaPortal.

Как вещи умершего нельзя держать дома

Ни в коем случае нельзя оставлять вещи, которые контактировали с покойником - диван/кровать и постельное белье, на которых лежал покойник, одежда, которая была на нем.

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Вещи, к которым усопший был очень привязан, также нельзя оставлять.

Очень важно не трогать вещи покойного в течение первых трех дней после смерти, а в идеале – к сорокадневным поминкам. Те предметы, которые вы решите бросить, лучше не хранить в жилых помещениях.

Можно ли носить вещи умершего

Предметы, которые вам очень дороги и напоминают об умершем можно обработать:

полейте святой водой;

обкурите дымом свечи из церкви;

драгоценности отнесите на переплавку.

Это оградит вас от негативной энергетики.

Напомним, мы уже писали, какие дни недели удачны для уборки дома.

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