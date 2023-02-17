Какие дни недели удачны для уборки дома

Народные приметы помогают узнать, в какие дни можно убирать в квартире для привлечения денег, как их удержать и умножить. Наводя порядок в определенный день, можно убрать и застой в финансах. А если убирать квартиру в неподходящее для этого время, то можно навлечь большие неприятности. Сегодня разберемся, когда лучше запланировать уборку.

Понедельник

Понедельник считается не самым лучшим днем для внедрения в реализацию новых идей. Энергетику дня нельзя назвать легкой, отсюда и такое мнение о нем. В старину считали – первый день недели тесно связан с потусторонним миром и может негативно влиять на человека, а значит и на его жилье. Люди старались избегать любых начинаний в такой день, чтобы не быть разочарованными. Начинать уборку в понедельник – призывать в дом безденежье. Это относится и к начинанию ремонта или переезда в новый дом – не стоит взбудоражить энергию жилья.

Вторник

Благоприятный период календаря для наведения порядка в доме, очищение жилого пространства. Воздействие негативной силы уже ослаблено, и самое время приступить к ритуалам наполнения жилья положительными энергиями. Положительное влияние будет иметь не только стандартная уборка жилья, но и установка оберега для дома. Любая работа по дому символизирует прощание с неудачами и застоем в финансовой сфере.

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Среда

День для увеличения прибыли. Бизнесмену, испытывающему усложнение в делах, рекомендуется уделить внимание чистоте не только домашнего пространства, но и рабочего помещения. Это уронит новую энергию и поможет наладить связь с финансовым каналом. Этот день предки сочли благоприятным для работы с растениями – посадка цветов в вазоны, привлечет рост успеха и благополучия. Энергетика дня, скорее, предназначена для небольших изменений обстановки в доме, чем для кардинальных изменений.

Четверг

Многочисленные источники расходятся во мнении по поводу четверга. У одних говорится, что любые занятия лучше отложить на потом, а уж тем более такое трудоемкое дело – уборка дома. Другие источники, напротив, советуют использовать день с максимальной пользой и во славу потрудиться. Если положена уборка, лучше ее делать при открытых дверях и окнах, впустив в дом свежий воздух и выпустив энергию застоя. Также рекомендуется отложить на время в сторону пылесос и подмести пол веником. Уборка с помощью натуральных средств и предметов для наведения порядка не нарушит баланс сил и умножит денежный поток.

Пятница

Совершенно неподходящее время для уборки дома и стирки вещей. Считается, что взять руки веник в такой день – значит обречь себя на долги. Дела, начатые в пятницу, будут идти медленно и с препятствиями: предметы станут ломаться, возникнет масса недоработок, что будет сделано в этот день, придется перерабатывать после. А вот если возникло желание что-нибудь купить или продать для дома, пятница обещает выгодную сделку. В такой день лучше отправиться на ярмарку или в магазин за покупками вещей для хозяйственных нужд и ремонта – приобретения будут удачными и прослужат долго.

Суббота

Самый подходящий день для работ по дому. Если что-то планировать с перестановками и переездами, то в субботу. День наполнен положительной атмосферой. Чистота в доме внесет денежную прибыль, здоровье и гармонию в жизнь домочадцев. Следуя традиции, в субботу все должно быть чистым – дом, одежда, тело. Однако для начала долгосрочных ремонтов хорошо выбрать другой день. Существует версия, если все-таки решиться на такое, дело не ладится в другие дни и придется совершать задуманное только в субботнее время.

Воскресенье

Решительно не разрешается заниматься физическим трудом. Традиция берет начало по религиозным соображениям – предки посвящали день походов в церковь, по святым местам, духовной практике. Люди, боясь воздаяния высших сил за чрезмерное увлечение мирскими делами, считали, что возиться с грязью – общаться с нечистой силой, подметать – намести болезнь или неприятности, мыть и стирать – быть осужденным. Также было мнение, что в такой день ворота в потусторонний мир открыты, и всякая нечистая сила может войти в дом человека, нарушившего традиции. Чтобы избежать подобной судьбы, приносили из церкви освященную воду и ею окропляли жилище. Воскресенье предназначалось для духовной и энергетической очистки жилья.

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